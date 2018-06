London (SID) - Thierry Omeyer ist beim olympischen Handball-Turnier ins Allstar-Team berufen worden. Der französische Torhüter vom Champions-League-Sieger THW Kiel hatte Frankreich am Sonntag mit einer starken Leistung zum zweiten Olympiasieg in Folge geführt. Omeyer war bereits vor vier Jahren in Peking für die Mannschaft der besten Spieler nominiert.

Auch sein Kieler Teamkollege Aron Palmarsson (Island) sowie die ehemaligen THW-Spieler Nikola Karabatic (Frankreich) und Kim Andersson (Schweden) stehen im Team der sieben Besten. Der Schwede Jonas Källmann, Ivan Cupic (Kroatien) und der Spanier Julen Aguinagalde (Spanien) komplettieren die Auswahl.