Leipzig (dpa) - Deutschlands Basketballern ist die Generalprobe für den Auftakt in die EM-Qualifikation geglückt. Das junge Team von Bundestrainer Svetislav Pesic gewann in Leipzig mit 68:57 (35:31) gegen Georgien und feierte den siebten Sieg im neunten Vorbereitungsspiel.

Bester Werfer bei dem hart erkämpften Erfolg vor rund 2500 Zuschauern war Jan-Hendrik Jagla vom FC Bayern München mit 16 Punkten. Am Samstag startet der Supercupgewinner in Hagen gegen Luxemburg in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2013 in Slowenien.

