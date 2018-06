Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung will einem Bericht zufolge noch in dieser Woche mit der Regierung der Niederlande über die Probleme bei der Anbindung von Windparks in der Nordsee ans Stromnetz sprechen. Zwar solle beim Treffen von Bundeswirtschaftsminister Philip Rösler (FDP) mit dem niederländischen Minister für Finanzen, Maxime Verhagen, die Eurokrise im Mittelpunkt stehen, berichtete das "Handelsblatt" vom Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Jedoch würden auch die Probleme des Netzbetreibers Tennet angesprochen, der zum gleichnamigen niederländischen Staatskonzern gehört.

