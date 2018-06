Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom bietet ab sofort in zwölf deutschen Städten besonders schnelle Internetzugänge. Dazu werden bei den Kunden Glasfaser-Kabel bis in die Wohnung verlegt, wie die Telekom in Bonn am Montag mitteilte. Glasfaser-Kabel können Daten deutlich schneller übertragen als klassische Kupferkabel. Bislang enden diese Leitungen aber meist in den Verteilerkästen auf der Straße.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.