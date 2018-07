Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Sven Bender vom deutschen Meister Borussia Dortmund ist am Montag von Prof. Tomas Hoffmann in der Münchner Theresia-Klinik erfolgreich an beiden Leisten operiert worden. Nach Einschätzung von BVB-Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun kann Bender eventuell in vier Wochen wieder spielen. Bei dem Eingriff wurden dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler Kunststoffnetze zur Verstärkung eingesetzt. Bender wird noch einen Tag in München in der Klinik bleiben und muss dann eine Woche lang strikte Ruhe alten. Anschließend beginnt das Aufbautraining.