Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw plant bis zur Fußball-WM 2014 weiter mit Torjäger Miroslav Klose. Selbstverständlich werde er in den nächsten zwei Jahren auf ihn setzen, sagte der Bundestrainer über den Routinier, der beim nächsten großen Turnier immerhin 36 Jahre alt wäre. Klose sei ein Spieler, bei dem er die Altersgrenze im Moment nicht sehe. Der für Lazio Rom spielende Klose könnte am Mittwoch in Frankfurt gegen Argentinien sein 122. Länderspiel für Deutschland bestreiten.

