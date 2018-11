Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Kritik von Hoffenheim-Trainer Markus Babbel nach der Nicht-Nominierung von Torwart Tim Wiese zurückgewiesen. "Wie, wann und wo wir das machen, ist unsere Entscheidung. Das kann niemand anders", sagte Löw am Montag in Frankfurt/Main: "Und ich finde, das ist ein bisschen eine Respektlosigkeit von Markus Babbel gegenüber Andreas Köpke und Hansi Flick, wenn er solche Dinge von sich gibt."

Torwarttrainer Köpke sei in "allen sportlichen Fragen" der erste Ansprechpartner für die Torhüter. "Niemand hat gesagt, dass es ein Ausschluss für alle Zeiten ist", sagte Löw: "Das hätte selbstverständlich ich übernehmen müssen." Zusammen mit Co-Trainer Flick hatte Köpke dem 30-Jährigen Wiese die Entscheidung in der vergangenen Woche in Hoffenheim mitgeteilt.

Es sei aber eine sportliche Entscheidung gewesen. "Wir wissen, was er kann und wir wissen, dass wir immer auf ihn zurückgreifen können", sagte der 52-Jährige.

Babbel hatte sich am Samstag in der Bild-Zeitung zu Wort gemeldet und die Ausbootung seines Torhüters aus der Nationalmannschaft scharf kritisiert. "Die Art und Weise, wie man Tim behandelt hat, ist nicht okay. Ich erwarte, dass der Cheftrainer so etwas selbst sagt und nicht seinen Assistenten schickt. Als Chef muss man auch unangenehme Gespräche führen", hatte Babbel gesagt. Auch der Ort des Treffens von Köpke, Flick und Wiese außerhalb des Trainingsgeländes der Hoffenheimer war bei Babbel auf Unverständnis gestoßen.