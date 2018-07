Jena (SID) - Fußball-Viertligist FSV Zwickau könnte die Absage des Heimspiels am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena wegen der Tribüne, die den Sicherheitsstandards nicht entsprach, teuer zu stehen kommen. Jena fordert Schadenersatz für seine rund 800 Fans. Nicht nur die Ticketkosten, auch die An- und Abreise bzw. mögliche Dienstausfälle sollen in Rechnung gestellt werden.

"Wir prüfen derzeit, was da möglich ist", sagte Jenas Pressesprecher Andreas Trautmann dem SID. Kurz vor einer Einigung steht man mit Zwickau über die Rückerstattung der Eintrittsgelder. Zwickau will dafür sorgen, dass der Jenaer Anhang sein Geld auch in seiner eigenen Stadt zurückerhält, um nicht erneut die 140 Kilomter für An- und Abreise absolvieren zu müssen.

Weiterhin unklar blieb am Montag, wie die Partie gewertet wird bzw. oder ob es ein Wiederholungsspiel gibt. Angeblich will der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) eine rasche Entscheidung treffen. "Wir rechnen damit in der laufenden Woche", so Trautmann.

Eine Stunde vor Anpfiff des Saisonauftaktspiels zwischen den rivalisierenden Ostklubs war am Samstag festgestellt worden, dass mehrere Flügelschrauben der für 840 Fans konzipierten Stahltribüne im Sportforum "Sojus 31" locker oder gar nicht mehr vorhanden waren. Die Polizei ermittelt, ob womöglich Sabotage vorliegt. "In dieser Woche wird es wohl noch keine Ergebnisse bei den Ermittlungen geben", sagte ein Zwickauer Polizei-Sprecher.

Wegen der großen Rivalität beider Klubs kam am Wochenende sogar der Verdacht auf, dass Zwickauer Fans die Gästetribüne manipuliert haben könnten und so auch eine Schädigung von Jenas Anhang in Kauf genommen hätten. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Aber sollte eine Manipulation vorliegen, wäre das eine neue Dimension der Gewalt", sagte Trautmann.