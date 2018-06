Köln (SID) - Der europäische Sport-Privatsender Eurosport hat sich die TV-Rechte für die Junioren-Länderspiele des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesichert. Der Sender unterzeichnete einen Exklusiv-Vertrag mit dem DFB für die kommenden drei Jahre bis 2014/15. Darin eingeschlossen sind Begegnungen der U21, U20 und U19 in Deutschland und Europa.

Den Auftakt macht das U21-Länderspiel gegen Argentinien am Dienstag in Offenbach (20.30 Uhr). "Wir freuen uns, dass wir mit Eurosport eine stabile Partnerschaft eingehen können, um die Nachwuchsarbeit aus Deutschland den einheimischen Fans und den Fußball-Freunden in ganz Europa zeigen zu können", sagte DFB-Marketingdirektor Denni Strich.

Zuletzt hatte der Sender Sport1 die Partien des deutschen Nachwuchses übertragen. "Wir haben nach sorgfältiger Abwägung keine Rechte mehr an den Spielen der DFB-Junioren-Nationalmannschaften erworben. Ausschlaggebend dafür waren verschiedene Faktoren, wie unter anderem etwaige Programmkollisionen mit anderweitigen Sendeverpflichtungen. Trotzdem bleibt der Fußball natürlich eine der Kernsportarten", sagte ein Sport1-Sprecher dem SID.