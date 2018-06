Berlin (dpa) - Mit einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen ist in Berlin an die Maueropfer erinnert worden. Am 51. Jahrestag des Mauerbaus sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, der 13. August erinnere an die Verantwortung der Deutschen für die Menschenrechte. Der Tag sei Mahnung, sich gegen heutige Mauern wie Ausgrenzung von Minderheiten einzusetzen. Löning und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit legten an der Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße Kränze nieder.

