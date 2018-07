Kiawah Island (dpa) - Rory McIlroy hat als erster Nordire die PGA Championship gewonnen. Der 23-jährige Golfprofi triumphierte auf dem Ocean Course von Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina mit 275 Gesamtschlägen (67+75+67+66) vor dem Engländer David Lynn (283).

McIlroy blieb auf dem schwer zu spielenden Par 72-Kurs 13 Schläge unter Platzstandard. Sein Vorsprung von acht Schlägen ist der größte in der Geschichte des Turniers. Für McIlroy war es nach dem Gewinn der US Open 2011 der zweite Sieg bei einem Major. Durch seinen Triumph übernimmt er ab Montag die Führung in der Weltrangliste.

Marcel Siem blieb nach 72 Löchern drei über Par (291) und kam auf den 36. Platz. Für den 32-Jährigen war es die beste Platzierung bei einem Major. Tiger Woods (USA) wurde Elfter (286). Martin Kaymer, der 2010 noch die PGA Championship gewonnen hatte, war am Cut gescheitert und muss nun um seine Teilnahme am Ryder Cup Ende September bangen.