Istanbul (dpa) - Die Kämpfe in der nordsyrischen Metropole Aleppo gehen weiter. Syrische Artillerie beschoss nordöstliche Stadtteile, wie syrische Menschenrechtsbeobachter in London berichteten. Neue Zusammenstöße wurden aus dem Südwesten der Stadt gemeldet. Die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt dauern seit drei Wochen an. Ein Artillerieangriff der Regimetruppen löste in der südlichen Provinz Daraa eine Flüchtlingswelle aus. Nach Darstellung des oppositionellen Syrischen Nationalrats nahmen die Regimekräfte 350 Menschen fest. Es sei zu befürchten, dass sie hingerichtet werden.

