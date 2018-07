New York (dpa) - Nicht weit vom berühmten Times Square in New York entfernt haben Polizisten einen Mann erschossen, der sie mit einem Messer bedroht hatte. Zahlreiche Touristen verfolgten und filmten das Geschehen, wie die «New York Times» berichtete. Die Polizisten hatten den Mann am Wochenende zunächst auf dem Times Square kontrollieren wollen, weil er augenscheinlich Haschisch rauchte. Als der Mann nach einer Verfolgungsjagd plötzlich mit einem bereits vorher gezückten Messer auf die Polizisten zulief, töteten sie ihn mit 12 Schüssen.

