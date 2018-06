New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Jennifer Aniston (43) ist verlobt. «Justin Theroux hatte am Freitag einen wunderschönen Geburtstag und erhielt ein unglaubliches Geschenk, als seine Freundin Jennifer Aniston seinen Heiratsantrag akzeptiert hat», sagte ein Sprecher von Theroux dem Promiportal «People».

Ein Sprecher von Aniston bestätigte die Verlobung. Ein Hochzeitstermin wurde nicht genannt. Aniston und Theroux (41) kennen sich US-Medienberichten zufolge schon seit langem, sind aber erst seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. Mittlerweile seien die beiden zusammengezogen. Gemeinsam standen sie für den Kinofilm «Wanderlust - Der Trip ihres Lebens» vor der Kamera. Außerdem tauchten Fotos der beiden bei romantischen Spaziergängen in New York und zahlreichen Urlauben auf. Für den Drehbuchautor und Schauspieler wäre es die erste Ehe.

Aniston war fünf Jahre lang mit Schauspielkollege Brad Pitt verheiratet - die beiden ließen sich 2005 scheiden. Pitt hatte im April um die Hand von Schauspielerin Angelina Jolie angehalten.

Aniston war vor allem durch ihre Rolle als Rachel Green in der US-Erfolgsserie «Friends» bekannt geworden. Theroux spielte unter anderem in «Mulholland Drive» und «3 Engel für Charlie» mit und war als Drehbuchautor an den Filmen «Tropic Thunder» und «Iron Man 2» beteiligt.