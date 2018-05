Hunderte Ägypter feiern Umbesetzung der Militärführung

Kairo (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben in Kairo die Ablösung der bisherigen Militärführung um Verteidigungsminister Mohammed Hussein Tantawi gefeiert. Auch in Alexandria kamen Hunderte zusammen, um den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi zu unterstützen. Teilnehmer der Kundgebung erklärten, nun beginne eine neue Zeit, berichtet der Nachrichtensender Al-Dschasira am Abend. Mursi hatte zuvor überraschend die Militärführung in den Ruhestand versetzt. Außerdem hatte er die Verfassungszusätze wieder abgeschafft, mit denen das Militär die Macht des Staatschefs eingeschränkt hatte.

NRW hält Kauf von weiteren Steuerdaten für möglich

Düsseldorf (dpa) - NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans hält den Kauf von weiteren Steuerdaten für möglich. Walter-Borjans sagte der «Rheinischen Post»: Es gebe noch weiteres hochwertiges Datenmaterial, das gekauft werden könnte. Damit könne man noch etliche Steuerbetrüger aus Deutschland überführen. Auf die wachsende Kritik in der Schweiz an seinem Vorgehen will Walter-Borjans reagieren. Er kündigte ein Treffen mit dem Schweizer Botschafter Tim Guldimann noch in dieser Woche an.

SPD diskutiert über Kanzlerkandidaten - Poß warnt

Berlin (dpa) - Die Diskussion um den SPD-Kanzlerkandidaten ist wieder neu entfacht. Grund ist ein Vorstoß des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig. Albig hatte sich für Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Der Chef der baden-württembergischen SPD, Nils Schmid, widerspricht: Er denke, dass neben Steinmeier Peer Steinbrück ein sehr guter Kanzlerkandidat sei.» Vize-Bundestagsfraktionschef Joachim Poß warnt in der «Rheinischen Post» seine Partei vor einer Diskussion zur Unzeit.

Transplantationsexperte: Wirtschaftlicher Druck begünstigt Fehler

Berlin (dpa) - Fehlverhalten von Ärzten im Zusammenhang mit Organspenden wird nach Ansicht des Transplantationsexperten Helmut Arbogast durch ökonomischen Druck begünstigt. Der wirtschaftliche Druck auf die Ärzte sei mitunter immens, sagte der designierte Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Helmut Arbogast, der «taz». Er könne sich vorstellen, dass es unter diesem Druck dann auch den einen oder anderen Arzt gebe, der unethisch handele. Damit spielte er auf den Transplantationsskandal an den Kliniken in Regensburg und Göttingen an.

Israelis demonstrieren gegen möglichen Angriff auf den Iran

Tel Aviv (dpa) - Mehrere hundert Israelis haben am Abend in Tel Aviv demonstriert, um die Regierung von einem möglichen Angriff auf den Iran abzuhalten. Sie versammelten sich vor einem Gebäude, in dem auch Verteidigungsminister Ehud Barak wohnt. Die Demonstranten riefen Barak und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf, eher zurückzutreten, als das Leben israelischer Bürger zu gefährden. Ein Mann, der ein Bild mit Barak in SS-Uniform hochhielt, wurde von den Organisatoren der Kundgebung fortgeschickt.

Erinnerung an Mauerbau vor 51 Jahren

Berlin (dpa) - Berlin gedenkt heute der Opfer des Mauerbaus vor 51 Jahren. In der Gedenkstätte Bernauer Straße auf dem früheren Todesstreifen wird der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, bei einer Andacht an die Toten des DDR-Grenzregimes erinnern. Anschließend wollen Löning und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit Kränze am Mauermahnmal niederlegen. Am 13. August 1961 begann die DDR-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Berliner Mauer. Dort starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 136 Menschen.