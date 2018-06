Bayern überwinden Dortmund-Fluch - 2:1 im Supercup-Finale

München (dpa) - Die Bayern haben ihren Dortmund-Fluch überwunden und sich mit dem Fußball-Supercup den ersten Titel der neuen Saison gesichert. Nach zuvor fünf Niederlagen in Serie gewannen die Münchner am Sonntagabend die erste Kraftprobe gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund mit 2:1 (2:0). Vor 69 000 Zuschauern hatten die Bayern nach einem frühen Doppelschlag von Neuzugang Mario Mandzukic (6. Minute) und Thomas Müller (11.) weitgehend leichtes Spiel. Die Borussia kam in der 75. Minute durch Robert Lewandowski zum Anschlusstreffer. Nach drei zweiten Plätzen in der Vorsaison durfte der FC Bayern wieder eine Trophäe in Empfang nehmen.

Deutsche Basketballer gewinnen Supercup

Bamberg (dpa) - Die deutschen Basketballer haben den Supercup in Bamberg gewonnen. Die radikal verjüngte und neu formierte Nationalmannschaft gewann am Sonntag das Endspiel des Vier-Nationen- Turniers gegen Polen mit 78:74 (45:46). Erfolgreichste Werfer der DBB-Auswahl in dem spannenden und ausgeglichenen Spiel waren Jan-Hendrik Jagla mit 16 sowie Tibor Pleiß und Heiko Schaffartzik mit je 12 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich Finnland durch ein 98:82 (59:41) gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft der Türkei.

McIlroy mit drei Schlägen vorn - Siem kämpft

Kiawah Island (dpa) - Der Nordire Rory McIlroy geht mit drei Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde der PGA Championship auf Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina. Nach einem Abbruch am Samstag wegen Gewitters beendeten die Golfprofis am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf dem Ocean Course den dritten Durchgang des letzten Majors des Jahres. Der Schwede Carl Pettersson liegt mit vier Schlägen unter Platzstandard in Lauerposition. Marcel Siem aus Ratingen rangiert auf einem geteilten 16. Rang und spielte nach 54 Löchern mit 216 Schlägen genau Par. Martin Kaymer war wie schon bei den British Open am Cut gescheitert.

Braunschweig setzt sich an die Zweitliga-Spitze - Hertha verliert

München (dpa) - Als bisher einzige Mannschaft mit maximaler Punkteausbeute hat sich Eintracht Braunschweig an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Niedersachsen feierten durch das 1:0 (1:0) bei Union Berlin am Sonntag im zweiten Saisonspiel bereits ihren zweiten Sieg. Am Montagabend könnte der TSV 1860 München die Eintracht allerdings mit einem deutlichen Erfolg in Dresden von Platz eins verdrängen. Absteiger Hertha BSC unterlag dem FSV Frankfurt auswärts mit 1:3 (1:0) - und verlor obendrein noch Torwart Sascha Burchert mit einer Roten Karte. Die Berliner haben bisher erst einen Punkt auf dem Konto. Eine Überraschung schaffte Jahn Regensburg: Der Zweitliga-Neuling schlug den MSV Duisburg daheim mit 2:0 (1:0).

Podolski trifft zweimal für Arsenal bei Rückkehr nach Köln

Köln (dpa) - Ausgerechnet Lukas Podolski hat seinem ehemaligen Verein 1. FC Köln nach dem schwachen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga eine weitere Pleite beschert. Der ehemalige Kölner Profi erzielte wenige Wochen nach seinem Wechsel zum FC Arsenal zwei Treffer beim 4:0 (3:0)-Sieg des Premier-League-Clubs im Ablösespiel an alter Wirkungsstätte. Nach der schnellen Führung durch Thomas Vermaelen (7. Minute) verwandelte «Poldi» vor 32 500 Zuschauern im RheinEnergie-Stadion zunächst einen Elfmeter (14.) und traf dann erneut zum 3:0 (44.) für das Team von Arsène Wenger.

Boom gewinnt Eneco-Tour - Contador verpasst Podest um sechs Sekunden

Geraardsbergen/Belgien (dpa) - Alberto Contador hat bei seiner Rückkehr in den Radrennsport den Podestplatz im Gesamtklassement der Eneco-Tour um lediglich sechs Sekunden verpasst. Der umstrittene spanische Radprofi belegte nach der siebten Etappe am Sonntag mit Ziel im belgischen Geraardsbergen den vierten Gesamtrang. Der Niederländer Niki Terpstra schnappte Contador Platz drei weg. Den Sieg sicherte sich erstmals Terpstras Landsmann Lars Boom. Der 26-Jährige setzte sich bei der einwöchigen Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien vor dem Franzosen Sylvain Chavanel durch.

Kuranyi-Club Moskau bleibt ohne Punkte in russischer Liga

Moskau/Berlin (dpa) - Dynamo Moskau mit dem früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat im vierten Saisonspiel der ersten russischen Liga bereits die vierte Niederlage kassiert. Bei Rubin Kasan verlor Moskau am Sonntag nach Treffern von Bebars Natcho (78. Minute) und Roman Eremenko (90.) mit 0:2. Dynamo, ambitioniert in die neue Spielzeit gestartet, steht damit punkt- und torlos auf dem letzten Tabellenplatz.

ManCity gewinnt englischen Supercup gegen Chelsea

Birmingham (dpa) - Dank eines Dreierpacks innerhalb von zwölf Minuten hat Englands Fußball-Meister Manchester City den Supercup gegen den FA-Cup-Sieger FC Chelsea mit 3:2 (0:1) gewonnen. Die Londoner waren im ersten Durchgang zwar in Führung gegangen, nach einer Roten Karte gegen Abwehrspieler Branislav Ivanovic drehte City die Partie aber nach der Pause. Wegen der Olympischen Spiele war der sogenannte Community Shield zwischen Meister und FA-Cup-Sieger vom Wembleystadion in den Villa Park nach Birmingham verlegt worden.