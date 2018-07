London (dpa) - Die Olympischen Spiele in London sind beendet. Um 23.48 Uhr Ortszeit setzte IOC-Präsident Jacques Rogge den offiziellen Schlusspunkt unter das größte Sportfest der Welt. Der Belgier rief dabei «die Jugend der Welt» auf, sich in vier Jahren zur Feier der XXXI. Olympiade in Rio de Janeiro zu versammeln. Rogge lobte in seiner Ansprache die britischen Olympia-Ausrichter mit den Worten: «Das waren glückliche und glorreiche Spiele.»

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.