London (dpa) - Mit dem Kreuzfahrer zurück nach Hause: Mehr als 200 deutsche Olympioniken sind an Bord der MS Deutschland am späten Abend von London aus nach Hamburg gestartet. Der Ansturm auf die Kabinen, die der Deutsche Olympische Sportbund für etwa 400 Leute gebucht hat, übertraf alle Erwartungen. Es gab sogar eine Warteliste. Kojen ergatterte unter anderem der Ruder-Achter. Mit an Bord sind auch Betreuer, Partner und Freunde der Sportler. Die MS Deutschland wird am Mittwoch um 10.00 Uhr in Hamburg erwartet.

