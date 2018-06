Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hofft nach der Entmachtung der alten Offiziersgarde in Ägypten auf eine Fortsetzung der Reformen. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass Verwerfungen in Ägypten entstehen, die ein weiteres Fortschreiten der Reformen unmöglich machten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Mit einer Beurteilung der jüngsten Ereignisse hielt sich die Bundesregierung zurück. Der islamistische Präsident Mohammed Mursi hatte am Wochenende Verteidigungsminister Mohammed Hussein Tantawi entlassen.

