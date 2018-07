Genf (AFP) UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos reist ab Dienstag zu einem dreitägigen Besuch nach Syrien und in den benachbarten Libanon. In Syrien will Amos mit Behörden und Hilfsorganisationen Gespräche über eine bessere Versorgung der unter den Kämpfen leidenden Zivilbevölkerung sprechen. Im Libanon will die Nothilfekoordinatorin aus Syrien geflüchtete Familien treffen sowie ebenfalls mit der Regierung und Hilfsorganisationen in Kontakt treten. Nach Angaben des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) sind vor der seit März 2011 anhaltenden Gewalt bisher mehr als 140.000 Syrer in den Libanon, nach Jordanien, in die Türkei und in den Irak geflohen. Mehr als eine Million Menschen sind demnach innerhalb Syriens auf der Flucht.

