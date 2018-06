Beirut (AFP) Video-Aufzeichnungen von in Syrien begangenen Grausamkeiten haben am Montag die Aufständischen in Misskredit gebracht. Die im Internet verbreiteten Videos, deren Entstehungsbedingungen nicht sofort aufgeklärt werden konnten, zeigen unter anderem, wie einem gefesselten Mann mit verbundenen Augen die Kehle durchgeschnitten wird und wie eine Menschenmenge "Allahu Akbar" ("Gott ist der Größte") ausruft, während von einem Dach die Leichen mutmaßlicher regierungstreuer Kämpfer geworfen werden.

