Dubai (AFP) In Bahrain sind erneut Demonstranten der schiitischen Opposition festgenommen worden. Bei gewalttätigen Protesten in mehreren Dörfern in der Nacht zum Dienstag habe es insgesamt elf Festnahmen gegeben, sagte der Chef der Sicherheitskräfte der amtlichen Nachrichtenagentur BNA. Zeugen berichteten, die Sicherheitskräfte hätten Schrotkugeln und Tränengas eingesetzt, um die Versammlungen aufzulösen. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Anlass der Versammlungen war demnach der 41. Jahrestag der Unabhängigkeit Bahrains von Großbritannien, die offiziell nicht gefeiert wird.

