Peking (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat China zum Umdenken in der Energiepolitik aufgefordert, um eine Wasserkrise im Norden des Landes zu verhindern. Greenpeace veröffentlichte am Dienstag einen Bericht, wonach jährlich zehn Milliarden Kubikmeter Wasser zusätzlich gebraucht würden, sollte die Volksrepublik am geplanten Ausbau ihrer Kohleminen und Kraftwerke festhalten. Besonders für den bereits unter Wassermangel leidenden Norden würde dies eine "düstere Zukunft" bedeuten.

