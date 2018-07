Innsbruck (AFP) Nach rund einer Woche ist ein deutscher Bergsteiger aus einer Gletscherspalte in den österreichischen Alpen gerettet worden. Der etwa 70 Jahre alte Mann sei bei seiner Bergung am Dienstag nur leicht verletzt, aber unterkühlt und erschöpft gewesen, sagte ein Polizist der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Er wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

