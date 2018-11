Wiesbaden (AFP) Ausgerechnet im "verflixten siebten Jahr" sind 2011 die meisten Ehen geschieden worden: 10.243 Paare mit Hochzeitstermin im Jahr 2005 trafen sich voriges Jahr vor dem Scheidungsrichter wieder - also im sprichwörtlichen siebten Jahr nach ihrer Heirat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt kriselt es demnach besonders häufig bei Paaren im Zeitraum von etwa sechs bis neun Jahren nach der Eheschließung.

