Karlsruhe (AFP) Die weitere beim Bundesverfassungsgericht eingegangene Klage gegen das Euro-Rettungspaket wird "voraussichtlich keine Auswirkungen" auf den Verkündungstermin zu den anderen Beschwerden am 12. September haben. Dies sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag in Karlsruhe und wies damit die Auffassung des eurokritische Wirtschaftsjuristen Markus Kerber zurück. Er war wegen seiner nun eingereichten Eilklage von einer Verschiebung der Urteilsverkündung ausgegangen.

