Berlin (AFP) Der Koalitionsstreit um die Rentenpläne von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen hat sich entschärft. Die CDU-Politikerin besteht nicht mehr darauf, die Beitragssenkung und die Zuschussrente für Geringverdiener in demselben Gesetz zu beschließen, wie am Mittwoch aus Kreisen ihres Ministeriums verlautete. Nunmehr solle am 29. August zunächst nur das Gesetz zur geplanten Beitragssenkung zum Jahreswechsel auf den Weg gebracht werden.

