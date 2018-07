Köln (SID) - Sportlich mögen sich in den beiden vergangenen Jahren die Vorzeichen etwas gedreht haben, aber in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung bei den Fans nimmt Bayern München im Vergleich zu Doublegwinner Borussia Dortmund im deutschen Fußball immer noch die unangefochtene Spitzenposition ein. Im "Fan Report Bundesliga" des Forschungs- und Beratungsunternehmens Sport+Markt der Saison 2011/12 liegt der deutsche Rekordmeister bei 16 von 20 untersuchten Kategorien vorne.

"Der FC Bayern München beansprucht somit insgesamt das größte Interessen- und Fanpotenzial der Bundesliga. Das Verhältnis zum Ligadurchschnitt zeigt ergänzend auf, dass sich der FC Bayern München in vielen Kategorien deutlich von den anderen Bundesliga-Vereinen hervorhebt", schreibt Sport+Markt in seiner Analyse, die dem SID in Auszügen vorliegt.

24,9 Prozent der Befragten zum Thema Fanpotenzial in Deutschland geben den FC Bayern als ihren Lieblingsverein an. Der BVB bringt es auf 15,3 Prozent vor Werder Bremen (8,9), dem Hamburger SV (7,5) und Borussia Mönchengladbach (7,2).

Besonders deutlich ist der Vorsprung der Münchner bei der weltweiten Nennung auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen. Zwischen dem 1. September 2011 bis zum 31. Mai 2012 wird der FC Bayern in den sozialen Netzwerken 1,157 Millionen mal erwähnt. Dortmund bringt es dagegen nur auf 613.931 Nennungen. Auf Rang drei liegt Bayer Leverkusen (416.822) vor Bremen (296.168) und Hannover 96 (205.786).

Im Fernsehen in Deutschland war der FC Bayern 2011/2012 knapp 695 Stunden zu sehen (ohne die Wiederholungen der Live-Spiele und Konferenzen auf Sky), Dortmund fast 644 Stunden - wobei Dortmund speziell in der ARD-Sportschau vorne liegt. In dieser Kategorie folgt Schalke 04 (497) vor dem 1. FC Köln (495) und Hertha BSC (493). Im Bundesliga-Durchschnitt kam in der vergangenen Saison jeder Bundesligist auf 456 Stunden TV-Berichterstattung.

In der Kategorie Vereinsprofilstärke kommt der FC Bayern auf einen Wert von 97,1 Prozent erneut vor dem BVB (95,2), Schalke (92,1), Bremen (89,4) und Gladbach (87,8).

Sport+Markt hat in seinem "Fan Report Bundesliga" die verschiedenen direkten und indirekten Kontaktpunkte zwischen Fußballinteressierten und Vereinen analysiert.