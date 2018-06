Paris (SID) - Überraschende Wende im Rotlicht-Skandal um den französischen Fußball-Star Franck Ribéry von Rekordmeister Bayern München und seinen Nationalmannschaftskollegen Karim Benzema von Real Madrid: Auf Anordnung des Ermittlungsrichters André Dando wird nun doch ein Gerichtsprozess gegen den 29-jährigen Ribery und den fünf Jahre jüngeren Benzema wegen "Kontaktanbahnung zu einer minderjährigen Prostituierten" eröffnet.

Im Jahr 2011 hatte die Staatsanwaltschaft den Fall eigentlich zu den Akten gelegt. Beide Profis sollen nicht gewusst haben, dass die Prostituierte Zahia Dehar damals minderjährig (17 Jahre) gewesen war. Für Beziehungen zu minderjährigen Prostituierten sieht das französische Gesetz Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren und Geldstrafen von bis zu 45.000 Euro vor.

Möglich ist jedoch, dass die Anwälte von Ribéry und Benzema gegen die Eröffnung eines Prozesses erneut Widerspruch einlegen.

