London/Münster (dpa) - Die Gewinner des Millionen-Regens bei den europäischen Lotto-Ausspielungen sind bekannt und haben auch gleich die Kulturunterschiede in Europa beim Umgang mit den Millionengewinnern deutlich gemacht.

Während in Großbritannien Adrian und Gillian Bayford nach dem Gewinn von 190 Millionen Euro bei Euro Millions vor die Fernsehkameras traten und eine live übertragene Pressekonferenz gaben, wurde der deutsche Gewinner des 27,5 Millionen Euro schweren Eurojackpots von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Lotteriegesellschaft Westlotto gab lediglich bekannt, der Tippschein sei im Rhein-Sieg-Kreis abgegeben worden.

Der 41 Jahre alte Brite und seine ein Jahr jüngere Frau gingen am Dienstag bewusst an die Öffentlichkeit. «Wir wollen unser Glück teilen», sagte die Kinderkrankenschwester und Mutter zweier kleiner Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Das Ehepaar will das Geld nicht für sich behalten.

«Wir werden unsere Freunde und unsere Familie unterstützen», kündigte Gillian Bayford an. Außerdem wolle sie darüber nachdenken, an Wohltätigkeitsorganisation für Kinder zu spenden. Ihr Ehemann will sich ein Auto kaufen, «etwas Geräumiges», meinte der Zwei-Zentner-Mann, der in seiner Heimatstadt einen kleinen Musikladen betreibt. Auf keinen Fall will das Ehepaar sein Leben komplett ändern und die Bodenhaftung verlieren.

In Großbritannien wird der Gewinn bei der europäischen Gemeinschaftslotterie Euro Millions nur als zweitgrößter in der britischen Lotto-Historie gewertet. Im Juli 2011 hatte ein Ehepaar aus Schottland 185 Millionen Euro gewonnen, was damals 161 Millionen Pfund waren. Die 190 Millionen Euro des neuerlichen Jackpots sind wegen des inzwischen schwächeren Euros «nur» 148 Millionen Pfund wert.

An der Euro Millions-Lotterie, deren Glückszahlen allwöchentlich in Paris gezogen werden, nehmen neun Länder teil, darunter Frankreich und Großbritannien. Der auch in Deutschland gespielte Eurojackpot ist eine Art Konkurrenzveranstaltung dazu mit acht Mitgliedsländern. Die 27,5 Millionen sind der drittgrößte Einzelgewinn, der jemals in Deutschland ausgeschüttet wurde. 2006 hatte ein Glückspilz 37,7 Millionen mit seinem Tippschein gewonnen.

Der Glückspilz vom Wochenende habe um absolute Diskretion gebeten, sagte ein Westlotto-Sprecher. Er wolle aber weiter zur Arbeit gehen und seinen Job behalten. «Das ist eine vernünftige Entscheidung», kommentierte der Sprecher.