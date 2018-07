Athen (AFP) Griechenland hat am Dienstag kurzfristige Staatsanleihen im Wert von 4,063 Milliarden Euro ausgegeben. Wie die staatliche Schuldenbehörde mitteilte, musste der Staat für die Anleihen mit einer Laufzeit von drei Monaten einen leicht erhöhten Zinssatz von 4,43 Prozent bieten. Die ungewöhnlich große Ausgabe soll es dem griechischen Staat nach Angaben aus dem Finanzministerium in Athen erlauben, eine Finanzklemme zu vermeiden. Griechenland muss am 20. August einen über Anleihen aufgenommenen Kredit der Europäischen Zentralbank von 3,2 Milliarden Euro zurückzahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.