Astana (AFP) In einem Nationalpark im Süden Kasachstans sind die Leichen von acht Menschen gefunden worden, darunter mehrere Frauen. Die an verschiedenen Orten im Nationalpark Ile-Alatau entdeckten Körper wiesen Messerstiche und andere Spuren von Gewalt auf, sagte ein Sprecher des kasachischen Innenministeriums am Dienstag. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.

