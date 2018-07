Nairobi (AFP) Zwei Tage nach dem Absturz von zwei ugandischen Militärhubschraubern in Kenia sind die ausgebrannten Wracks entdeckt worden. Die Helikopter seien von einem Flugzeug aus im bergigem Regenwaldgebiet um das Mount-Kenya-Massiv gesichtet worden, sagte ein Sprecher der kenianischen Armee am Dienstag. Über das Schicksal der zehn Soldaten, die an Bord der beiden Hubschrauber waren, sei noch nichts bekannt. "Die Rettungsbemühungen gehen weiter", sagte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.