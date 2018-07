Washington (dpa) - Bei einer Schießerei am Montag im US-Staat Texas sind drei Menschen ums Leben gekommen. Dazu zähle auch der Schütze, berichteten CNN und andere Medien unter Berufung auf eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatte der stellvertretende Polizeichef der Stadt College Station, Scott McCollum, den Tod eines Polizisten und eines Passanten bestätigt. Zwei weitere Beamte und eine Frau seien verletzt worden.

Wie es weiter hieß, sollte der Schütze möglicherweise sein Haus nahe dem Campus der A&M-Universität verlassen. Er habe anscheinend zu schießen begonnen, als die Polizei ihm den Räumungsbefehl übergeben wollte. Der Mann sei dann bei einem Schusswechsel mit Beamten selbst verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Die Universität löste nach der Schießerei sofort einen Alarm aus und warnte alle Menschen in der Umgebung auf ihrer Website und per SMS, das Gelände zu meiden. 15 Minuten nach der ersten Warnung teilte die Universität auf demselben Weg unter Berufung auf die Polizei mit, der Schütze befinde sich inzwischen in Gewahrsam.

