New York (dpa) - «The Voice»-Jurorin Christina Aguilera (31) heißt Popstar Britney Spears (30) in der Welt der US-Castingshows willkommen. Als Konkurrentin sieht sie Britney, die künftig in der Talentshow «X Factor» neue Stars sucht, aber nicht.

Schließlich hätten sie ihre Karriere gemeinsam im «Mickey Mouse Club» begonnen. «Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt und werden das auch weiterhin tun», sagte die Sängerin der Tageszeitung «USA Today» (Montag). Sie wünsche Spears viel Glück. «Ich weiß, dass sie ein Profi ist und sie wird sicherlich gute Ratschläge erteilen.»

