Berlin (dpa) - Der Musiker Philipp Poisel (29) würde gerne ein Album mit Kinderliedern aufnehmen. «Man muss die Kleinen ernst nehmen als Zuhörer», sagte der Stuttgarter der Nachrichtenagentur dpa. «Kinder können auch richtige Musik, etwa mit einem Streichquartett, hören.»

Der Markt sei voll mit «Eideidei-Songs», während viele alte Volkslieder in Vergessenheit gerieten. Die kindliche Seite in ihm, «der Wunsch nach einer heilen Welt und Geborgenheit» sei nach wie vor sehr ausgeprägt, sagt der Liedermacher, der später auch selbst Kinder haben will. «Das ist für mich die logische Konsequenz aus der Freude am Dasein, dass aus einem Mensch ein Neuer entsteht und das Leben weitergeht.»

