Baden-Baden (dpa) - Nach vier Wochen an der Spitze der Album-Charts hat der Stuttgarter Rapper mit der Panda-Maske, Cro, den Platz räumen müssen.

Abgelöst werden er und sein Debüt-Album «Raop» vom hessischen Schlager-Duo Die Amigos mit «Bis ans Ende der Zeit», wie das Marktforschungsunternehmen Media Control in Baden-Baden mitteilte. Auf dem dritten Platz hinter Cro steht nach wie vor die US-Rockband Linkin Park mit «Living Things».

Die Ehre der Schwaben retten die Singer-Songwriter Max Herre und Philipp Poisel, die mit dem gemeinsamen Stück «Wolke 7» den höchsten Neueinstieg in die Single-Charts auf Position sechs schaffen. An der Spitze haben dort die beiden Bestplatzierten die Plätze getauscht: Asaf Avidan & The Mojos stehen mit «One Day/Reckoning Song» nun vor Lykke Li mit «I Follow Rivers».

Der höchste Neueinsteiger bei den Alben nach den Schlagersängern von Die Amigos, Bernd und Karl-Heinz Ulrich, schafft es auf Platz 20: Im 40. Jahr nach der ersten Album-Veröffentlichung hat die Artrock-Band Roxy Music das Box-Set «The Complete Studio Recordings» mit den acht Studioalben der Briten sowie Bonusmaterial herausgebracht, wie es weiter hieß.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.