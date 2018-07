Textilbranche will Ökoenergie-Umlage kippen

Berlin (dpa) - Die deutschen Textilhersteller sehen gute Chancen, dass die milliardenschwere Förderung von erneuerbaren Energien gekippt werden kann. Die Branche will heute in Berlin ihre Klagen gegen die Ökoenergie-Umlage vorstellen. Die Firmen wehren sich gegen die zusätzliche Zahlung auf den Strompreis. Sollten sie Erfolg haben, könnte das derzeitige System zur Finanzierung des Ausbaus von Solar- und Windenergie vor dem Aus stehen. 2011 kamen 16,4 Milliarden Euro an Umlage zusammen. Das Geld geht etwa an Solarpark-Betreiber.

Oettinger fordert Deckelung der Umlage für erneuerbare Energie

Berlin (dpa) - EU-Energie-Kommissar Günther Oettinger hat die hohen Strompreise in Deutschland kritisiert. Er spricht sich in der «Bild»-Zeitung für eine Deckelung der Umlage für erneuerbare Energien aus. Die Kosten für Verbraucher und Wirtschaft würden sonst aus dem Ruder laufen. Deutschland habe vor allem wegen der hohen Steuern und der Ökoenergie-Umlage die zweithöchsten Strompreise in Europa. Wenn im Herbst die neue Höhe der Umlage festgelegt werde, müsse noch einmal über eine Deckelung geredet werden, verlangt Oettinger.

Merkel pocht auf Steuerabkommen mit Schweiz

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hält am geplanten Steuerabkommen mit der Schweiz fest. Die Bundesländer seien gut beraten, zuzustimmen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Das Abkommen sei aus Sicht der Bundesregierung der geeignete Weg, um dieses schwierige Thema zufriedenstellend zu lösen. Man habe nach Aussage des Finanzministeriums keine Kenntnisse davon, dass Schweizer Banken deutschen Steuerbetrügern helfen, Schwarzgeld in ein anderes Land zu verschieben und so das Steuerabkommen zu unterlaufen.

Mittlerweile zwei Verdächtige in «Vatileaks»-Affäre

Rom (dpa) - «Vatileaks» weitet sich aus: Neben dem beschuldigten Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. muss sich ein weiterer Vatikan-Mitarbeiter vor Gericht verantworten. Der Mann ist Informatiker aus dem päpstlichen Staatssekretariat. Dem Ex-Kammerdiener Paolo Gabriele drohen wegen schweren Diebstahls sechs bis acht Jahre Haft. Er soll vertrauliche Dokumente vom päpstlichen Schreibtisch entwendet haben. Brisante Informationen daraus tauchten in der Presse auf.

Keine Modeartikel für Neonazis - Laden in Plauen muss schließen

Dresden/Plauen (dpa) - Erfolg für die Gegner der bei Neonazis beliebten Modemarke Thor Steinar: Das Geschäft «Oseberg» in einem Einkaufszentrum in der sächsischen Stadt Plauen, in dem es diese Kleidung gibt, muss schließen. Das Oberlandesgericht Dresden beendete am Montag einen langen juristischen Streit, und wies die Berufung des Betreibers gegen ein Räumungsurteil aus dem Jahr 2011 zurück.

Präsident der Hochschulrektoren kritisiert Bologna-Studienreform

Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach dem Start der Bologna-Studienreform in Deutschland sehen die Chefs der Hochschulen weiterhin schwere Mängel vor allem bei der Mobilität der Studenten. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Horst Hippler, kritisierte, das neue System mache es den Studenten nicht leichter, ins Ausland zu gehen. «Dieses Versprechen ist nicht wirklich erfüllt worden», sagte er der «Süddeutschen Zeitung». Hippler rückt damit von Bildungsministerin Annette Schavan ab, die das Bologna-Abkommen als «Beispiel für eine europäische Erfolgsgeschichte» gelobt hatte, weil es auch die Mobilität der Studierenden gefördert habe.