Missbrauchs-Prozess gegen Schwimm-Trainer geht Donnerstag weiter

Kiel (dpa) - Im Missbrauchs-Prozess gegen einen Trainer des deutschen Olympia-Schwimmteams sollen am Donnerstag zwei weitere Zeuginnen vor dem Kieler Amtsgericht aussagen. Ob dann auch ein Urteil fällt, war am ersten Verhandlungstag zunächst unklar. Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch einer Schutzbefohlenen in 18 Fällen vorgeworfen. Sein Verteidiger wies die Vorwürfe zurück. Zuschauer wurden bei der Verhandlung ausgeschlossen.

Tennisprofi Andrea Petkovic gibt Comeback in den USA

New Haven/Berlin (dpa) - Andrea Petkovic kehrt nach ihrer langen Verletzungspause auf die Tennis-Tour zurück. Die 24-Jährige fliege am Mittwoch in die USA, teilte ihr Vater, Zoran Petkovic, auf dpa-Anfrage mit. Dort will die Weltranglisten-27. bei dem am Sonntag beginnenden WTA-Turnier in New Haven antreten. Sie gibt damit in der Woche vor den US Open nach mehr als drei Monaten ihr Comeback.

Spaniens Fußball-Liga kann beginnen - Kein Boykott

Madrid (dpa) - Die Gefahr eines Boykotts in der spanischen Fußball-Liga zum Saisonbeginn ist gebannt. «Die Punktspiele am kommenden Wochenende werden stattfinden», versicherte Ligapräsident José Luis Astiazarán nach einem Treffen der Vereinspräsidenten in Madrid am Dienstag. 13 Vereine hatten mit einem Boykott gedroht, weil sie sich bei der Verteilung der Fernsehgelder benachteiligt fühlten.

Bundesliga-Vereine investieren 186 Millionen Euro in neue Spieler

Düsseldorf (dpa) - Zehn Tage vor dem Start in die 50. Saison haben die 18 Vereine der Fußball-Bundesliga so viel Geld für neue Spieler ausgegeben wie seit fünf Jahren nicht mehr. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur dpa liegt die Eliteklasse mit Ausgaben von insgesamt 186,23 Millionen Euro sogar auf Rekordkurs. Die Höchstmarke stammt mit 194 Millionen Euro aus dem Sommer 2007. Durch Verkäufe nahmen die Verine bis Dienstagmittag 142,85 Millionen Euro ein.

Messi, Ronaldo, Iniesta Kandidaten für Fußballer des Jahres

Nyon (dpa) - Erneut wird ein Spieler aus Spaniens Primera Division Europas Fußballer des Jahres: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Andrés Iniesta haben nach Angaben der Europäische Fußball-Union (UEFA) den Sprung ins Abstimmungsfinale geschafft. 53 Sportjournalisten aus allen Mitgliedsverbänden waren an der Wahl beteiligt. Bester Deutscher ist Mesut Özil auf Rang zehn. Der Sieger für die Saison 2011/12 soll am 30. August in Monaco ermittelt werden.

Ankunft der Olympia-Flagge startet Countdown für Rio 2016

Rio de Janeiro (dpa) - Die olympische Flagge weht bereits am Zuckerhut. Mit der Ankunft des Banners in Rio de Janeiro hat am Montagabend (Ortszeit) der offizielle Countdown für die Sommerspiele 2016 begonnen. Der Bürgermeister der Sechs-Millionen-Metropole im Südosten Brasiliens, Eduardo Paes, trug die weiße Fahne mit den fünf Ringen aus dem Flugzeug und schwenkte sie voller Begeisterung zusammen mit mehreren Sportlern.

Geldregen für indische Olympia-Medaillengewinner

Neu Delhi (dpa) - Nach dem medaillenreichsten Ergebnis Indiens in der olympischen Geschichte erhalten die sechs Edelmetallgewinner von London in ihrer Heimat hohe Geldprämien. Mehrere Bundesstaaten verkündeten dies am Dienstag in großen Zeitungsanzeigen. An der Spitze steht der Schütze Sushil Kumar, der für Silber mit umgerechnet rund 550 000 Euro belohnt wird. Die Boxerin Mary Kom darf sich nach Bronze noch über etwa 228 000 Euro freuen.