Warschau (AFP) Was dem früheren Papst Johannes Paul II. als Oberhaupt der römisch-katholischen Weltkirche trotz aller Mühen nicht gelang, soll ab Donnerstag auf niedrigerer Ebene den Bischöfen in seiner Heimat Polen vergönnt sein: Nach jahrzehntelanger Eiszeit will der oberste Repräsentant der russisch-orthodoxen Kirche, der Moskauer Patriarch Kirill I., die polnischen Katholiken besuchen und für Versöhnung zwischen beiden Glaubensgemeinschaften werben. Bereits im Vorfeld gilt Kirills erster Besuch in dem Nachbarland als historisch.

