Washington (dpa) - Bei zwei Weltraumspaziergängen wollen Astronauten bis Ende August notwendige Reparaturen an der Raumstation ISS durchführen.

Zunächst würden am 20. August die russischen Astronauten Juri Malenchenko und Gennady Padalka zu einer rund sechsstündigen Arbeitsmission aufbrechen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Die beiden Wissenschaftler, die zusammen insgesamt bereits zwölf Weltraumspaziergänge hinter sich haben, sollen einen Schutz an einem Modul anbringen und einen Frachtkran versetzen.

Zehn Tage später planen dann die US-Astronautin Sunita Williams und ihr japanischer Kollege Akihiko Hoshide den nächsten Außeneinsatz im All. Rund sechs Stunden lang sollen sie einen kaputten Stromverteiler ersetzen und Kabel für ein erwartetes russisches Labormodul legen. Williams hat zusammengezählt bereits fast 30 Stunden bei Außeneinsätzen im All verbracht, für Hoshide ist es der erste Weltraumspaziergang.

