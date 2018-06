Washington (AFP) Im Ochotskischen Meer vor der Ostküste Russlands hat es am Dienstagmorgen ein schweres Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte gab den Erdstoß mit einer Stärke von 7,7 an. Nach Angaben der japanischen Behörden war das Beben sogar in der Hauptstadt Tokio zu spüren.

