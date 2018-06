Madrid (AFP) Spaniens kriselnde Banken stehen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) so tief in der Kreide wie nie zuvor. Die Kredite der Institute bei der EZB beliefen sich im Juli auf ein Volumen von 375,5 Milliarden Euro und erreichten damit ein neues Rekordhoch, wie aus am Dienstag in Madrid veröffentlichten Daten der spanischen Notenbank hervorgeht. Im Juni hatte sich die Summe auf 337,2 Milliarden Euro belaufen. Noch im April vergangenen Jahres war das Kreditvolumen spanischer Banken bei der EZB mit 42,2 Milliarden Euro auf einem Tief.

