Madrid (AFP) Durch ein versehentlich zu früh losgegangenes Feuerwerk sind in Südspanien mehr als 20 Menschen verletzt worden. Laut Medienberichten fiel eine vorzeitig gestartete Rakete in der Stadt Elche am Montagabend auf einen nicht abgedeckten Feuerwerkskörper, der daraufhin explodierte. Das spanische Fernsehen zeigte Bilder, wie Funken auch das Publikum erreichten. Behördenangaben zufolge wurden bei dem Unfall 23 Menschen verletzt, darunter drei Pyrotechniker. Mindestens zwei Verletzte seien mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

