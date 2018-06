Köln (SID) - Acht Siege aus acht Spielen gab es für die deutsche U21-Auswahl in der EM-Qualifikation. Bevor im Oktober die Play-offs für die Endrunde in Israel anstehen, wartet in Offenbach der Härtetest gegen Argentinien. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Nur sechs Monate vor der nordischen Ski-WM in Val di Fiemme (20. Februar bis 3. März 2013) am Dienstag erstmals Frauen und Männer im gemeinsamen Mixed-Wettbewerb von der Schanze. Bei dem neuen Wettbewerb, der schon in Val di Fiemme im WM-Kalender stehen wird, werden die Sprünge von je zwei Frauen und Männern addiert.

Bevor es am Samstag zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Luxemburg ernst wird, bestreitet die Mannschaft des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic ihren letzten Test gegen Georgien. Um 19.00 Uhr beginnt die Generalprobe in Leipzig.