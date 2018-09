Cincinnati (dpa) - Ein deutsches Trio steht beim Hartplatz-Turnier von Cincinnati im Achtelfinale, Deutschlands bester Tennis-Profi ist bei der Generalprobe für die am 27. August beginnenden US Open indes bereits ausgeschieden.

Während Florian Mayer, Julia Görges und Mona Barthel jeweils mit Zweisatzsiegen weiterkamen, verlor Philipp Kohlschreiber denkbar knapp mit 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) sein Auftaktmatch gegen Brian Baker aus den USA.

Mayer freute sich dagegen über seinen 7:5, 6:2-Erfolg in der ersten Runde gegen den italienischen Qualifikanten Fabio Fognini. «Ich habe hier noch nie ein Match im Hauptfeld gewonnen und bin froh und sehr erleichtert, dass mir das jetzt gelungen ist», sagte der Bayreuther der Nachrichtenagentur dpa. Nach 74 Minuten war Mayers Arbeitstag beim mit 3,43 Millionen Dollar dotierten ATP-Masters beendet und die Auftakt-Pleite der Vorwoche in Toronto vergessen.

Zwar werden die amerikanischen Hartplätze wohl nie mehr Mayers Lieblingsplätze - «der Belag ist schnell und es ist oft heiß». Dennoch ist der Weltranglisten-24. glücklich über jedes weitere Match auf dem Weg zu den US Open in New York. «Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, tut gut. Das war ein guter Anfang», sagte Mayer. Er steht nun Nikolay Dawidenko (Russland) gegenüber.

Für Kohlschreiber war die Zweitsatz-Niederlage gegen Baker bereits auf dem Weg in die Kabine abgehakt. Es sei kein Beinbruch, man könne halt nicht immer nur gut spielen und gewinnen, resümierte Kohlschreiber. Die Nummer 17 der Weltrangliste will jetzt früher nach New York fliegen und sich dort gezielt auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vorbereiten. Erster Ansatzpunkt: mehr Aggressivität. «Ich fand, ich war von der Grundlinie einfach zu harmlos, daran werde ich in den kommenden Tagen arbeiten.»

Vollauf zufrieden waren derweil Görges und Barthel. Görges setzte sich gegen Shahar Peer aus Israel 6:3, 6:3 durch, Barthel bezwang die Spanierin Maria Jose Martinez Sanchez 6:0, 6:4. Die beiden Norddeutschen wurden bei ihren Auftaktsiegen kaum ernsthaft gefordert. Görges muss sich nun im Achtelfinale mit der an Nummer 17 gesetzten Russin Anastasia Pawljuschenkowa oder Carla Suarez Navarro aus Spanien auseinandersetzen. Barthel trifft auf Petra Kvitova. Die tschechische Wimbledonsiegerin des Vorjahres hatte zuvor das Endspiel von Montreal gewonnen.

