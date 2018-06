Washington (dpa) - Experten haben die bislang größte Pythonschlange in Florida entdeckt. Das Tier, das in den Sümpfen des US-Bundesstaates lebte, ist mehr als fünf Meter lang und 74 Kilogramm schwer. Das Ding sei ein Monstrum und etwa einen Fuß breit, zitierte die Universität Florida einen Wissenschaftler. Ein solcher Tigerpython sei in der Lage, alles zu fressen, was er wolle. Die aus Asien importierten Schlangen bedrohen heimische Tierarten. Die Forscher hoffen, von dem - mittlerweile toten - Reptil mehr über die Fress- und Fortpflanzungsgewohnheiten der Würgeschlangen zu erfahren.

