Ankara (AFP) Das türkische Militär hat einen Einsatz zur Befreiung des von PKK-Rebellen entführten Parlamentariers Hüseyin Aygün wieder eingestellt. Der am Montag begonnene Einsatz sei aus Sorge um Aygüns Leben abgebrochen worden, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Sicherheitsbehörden. Regierungssprecher Bülent Arinc hatte am Montagabend davor gewarnt, den Abgeordneten der oppositionellen Republikanischen Volkspartei einer "Gefahr auszusetzen".

