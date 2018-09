Charkiw (AFP) Zum neunten Mal ist ein neuer Prozess gegen die inhaftierte frühere ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko wegen angeblicher Steuervergehen vertagt worden. Das Gericht in der ostukrainischen Stadt Charkiw verschob den Prozess am Dienstag auf den 11. September, weil die wegen eines Rückenleidens im Krankenhaus liegende Timoschenko nicht persönlich erschien. Der Richter ordnete zudem an, eine Einwilligung Timoschenkos einzuholen, sich telefonisch zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen befragen zu lassen. Timoschenko hatte dies bereits mehrfach abgelehnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.