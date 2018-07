Oestrich-Winkel (dpa) - Erst in der Nacht hat die Feuerwehr nach einem Giftgas-Unfall im hessischen Oestrich-Winkel Entwarnung gegeben. Am Mittag war Alarm ausgelöst worden, weil beim Beladen in einer Schaumstofffabrik eine Chemikalie entwichen war. Die chemische Reaktion habe sich totgelaufen, sagte ein Sprecher des Rhein-Taunus-Kreises in der Nacht. Die Feuerwehr hatte das Isocyanat mit Wasser abgebunden. Einige Feuerwehrleute wurden leicht verletzt, als sie das blausäurehaltige Gas einatmeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.